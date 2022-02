Fallece el padre de Octavi Pujades tras una larga enfermedad

Octavi Pujades atraviesa uno de los momentos más complicados: el fallecimiento de su padre. El actor ha compartido un post en el que confirmaba que "este mediodía nos ha dejado mi padre. Se ha ido en casa, donde él quería estar. En paz", ha escrito junto a una fotografía de su padre joven. Una noticia tras la que compañeros como Iñaki Urrutia, Manu Baqueiro, Maribel Verdú, Elvira Sastre o David Janer le han apoyado con mensajes de ánimo. "Muchas gracias a todos por las muestras de cariño que le habéis dado por aquí, de las que era consciente y que le han alegrado sus últimos años", ha asegurado.



Hace tan solo 20 días, Pujades compartía haber tenido un sueño con su madre, fallecida hace 20 años, en el que la mujer se apostaba a los pies de la cama de su marido con una frase: "ay, Joan. Ya toca descansar". "No me lo tomo como una señal", aseguraba el actor quien confiaba en la "granítica naturaleza que puede con todo" de su padre, aunque afirmaba que "no se puede negar que incluso ahora, veinte años largos después de su fallecimiento, sigue teniendo más razón que un santo. Ay, un descanso. Cómo lo necesitamos".

Sin perder nunca el sentido del humor, Octavi Pujades ha compartido durante los últimos años cómo ayudaba a su padre con las tareas diarias, aprovechando cada minuto para publicar cómo se encontraba "el patriarca". Disfrazado o con montajes de todo tipo en los que demostraba cómo sacar una tierna sonrisa, el catalán ha hecho a sus seguidores partícipes de la evolución de su padre, lo que ha hecho que todos se volcaran con el actor tras esta fatídica noticia. En apenas unas horas, la información ha obtenido el apoyo de más de 49.159 personas.

