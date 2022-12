En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, Andrea se arrepiente de haber aceptado la propuesta de matrimonio de Alberto y, tras hablar con Ciriaco, toman la decisión de fugarse juntos. La pareja está dispuesta a todo por vivir su amor, libremente, aunque eso signifique tener que alejarse de sus respectivas familias y de sus amigos más cercanos del barrio.

Por otro lado, Lorenzo está entusiasmando luego de consumar su amor con Fito en una romántica y apasionada noche. Sin embargo, su felicidad se viene abajo cuando el futbolista comienza a mostrarse evasivo con él. No entiende qué es lo que está pasando, pero sabe que debe hablar con él cuanto antes para aclarar las cosas.

Quintero teme contarle una gran verdad a Cristina

Cerca de allí, Jorge sigue impactado con la noticia de que su exnovia tuvo un hijo de él. No asimila el hecho de que su antiguo amor no le haya hablado del pequeño hasta ahora y, por supuesto, duda qué hacer con le niño. Mientras tanto, Quintero, que no se fía de Sancho, manda investigarle. Este, cuando se entera de lo que está pasando, no duda en amenazar al abogado.

Por otra parte, Manolita y Nieves encuentran uvas, pero no se ponen de acuerdo con el precio. Parece que el problema con la preciada fruta para Nochevieja va para largo y podría ser el inicio de un nuevo conflicto entre las primas Sanabria. A su vez, Úrsula decide quedarse hasta después de las fiestas para organizar los preparativos de la boda. Además, Quintero teme contar a Cristina la verdad sobre el dinero que recibió de Alberto.