En los episodios de la semana pasada de Amar es para siempre Andrea planeó su fuga con Ciriaco, mientras que este recibía presiones de Jero, al mismo tiempo que Lorenzo consumó su amor y Jorge se llevo una gran sorpresa procedente de su pasado. En el capítulo 2530 de hoy miércoles 4 de enero de Amar es para siempre Ciriaco descubre que Andrea ha tomado la decisión de seguir adelante con su boda con Alberto. Esta noticia rompe el corazón del joven y le empuja a aceptar participar en el robo que Jeros está organizando en el barrio. Lo único que el joven desea ahora mismo es reunir la cantidad de dinero suficiente para marcharse lejos y olvidar así a su gran amor. Un desengaño emocional que Jeros está dispuesto a usar en su beneficio.

Por otro lado, Carballo descubre que la madre de Jorge no está muerta como ella pensaba. La policía se enfrenta a su compañero y le reclama que le haya estado mintiendo durante tanto tiempo: «Cada día me doy cuenta que me ocultas más cosas y que no puedo confiar en ti». Estas palabras suponen un nuevo golpe para Jorge, que se suma a la desilusión producida por las mentiras de Cecilia y su supuesto hijo.

Rocío no quiere reconocer que está enamorada de Hugo

Cerca de allí, Aunque Sancho aprieta, Quintero y Cristina deciden no abandonar la lucha. Los abogados están dispuestos a todo por hacer de la API un partido honesto y transparente. Para lograr su cometido no les queda de otra que enfrentarse, directamente, a Sancho, quien quiere hacerse de nuevo con el poder.

Por otra parte, Fito vuelve a hacer acto de presencia en el barrio y se recluye en casa de Lorenzo, disfrutando de un oasis de amor. El futbolista se siente libre en brazos del dueño del Moonlight. Mientras tanto, Rocío es incapaz de reconocerle a su hermana que está enamorada de Hugo, aunque ya no le resulta tan fácil ocultar sus sentimientos.