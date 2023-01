En Amar es para siempre esta semana, Andrea no puede resistirse por más tiempo y decide visitar a Ciriaco. Manolita, al enterarse de esto, intenta que Andrea convenza a Ciriaco de que cuente la verdad, pero su idea solo provoca una nueva discusión entre ellos. Finalmente, el chico pide perdón a Hugo por lo ocurrido e intenta hacer lo correcto, cuando una nueva amenaza se cierne sobre él. Ciriaco se ve, entonces, entre la espada y la pared entre las amenazas de Jeros y la creciente desconfianza de Manolita hacia él.

Por otro lado, Benigna somete a MaryJo a un tercer grado que no resulta como ella esperaba. Mientras, Quico no se atreve a contarle la verdad a su madre y le pide más tiempo a MaryJo. Sin embargo, esta le pide que actúe cuanto antes. Después, Benigna confiesa que siempre soñó con ser abuela y por eso no quiere que su hijo se case con su actual novia, pero no le queda más remedio que aceptar la decisión de su vástago.

A su vez, Lorenzo está cada vez peor y Visi y Benigna tratan de animarle, quienes congelan una foto de Fito en su nevera. Sin embargo, este solo quiere quitarse de encima a sus amigas, quienes se han convertido en un incordio para él. Mientras tanto, Quintero y Cristina toman caminos por separado en lo profesional, aunque en lo personal tratan de ser lo más cordiales posibles. La abogada se plantea apuntarse al turno de oficio. Sin embargo, sus planes se truncan cuando recibe la noticia de que su padre ha sufrido un infarto y ha fallecido. Además, le toca enfrentar la llegada de su madre Isabel.

Nieves quiere que su hija Andrea vuelva a medicarse

Por otra parte, Rocío decide ponerse barreras para evitar estar pendiente de Hugo. La joven intenta mantener las distancias con su compañero de mostrador, pero es imposible que reprimir del todo sus impulsos por ayudarle. A su vez, Nieves y Ricardo consiguen finalmente que Andrea vuelva a medicarse. Concretamente, Nieves, le pide a Alberto que tenga paciencia los vaivenes emocionales de su hija. Este último, por su parte, se esfuerza por ganarse a su familia política y recarga de energía a su prometida.

Carballo sigue a Jorge y descubre a Concha. La policía se hace pasar por otra persona para conocerla. Posteriormente, Jorge le pide a su compañera que unan fuerzas para desenmascarar de una vez a Luján, al saber que su madre esta en peligro, pero esta se resiste. Paralelamente, se celebra el juicio de Ciriaco, su pena es hacer trabajos sociales y multa. El chico se empeña en recuperar la confianza de Manolita.