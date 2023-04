Hoy en La Promesa, Conrado llega con la noticia de la muerte del barón: han encontrado el cuerpo junto a su vehículo, precipitado por un barranco. Todo apunta a que ha sido un accidente. La marquesa está desolada ante la noticia. Los marqueses deciden que Manuel no se entere, y se lo ocultan. Mientras Jimena sigue con su trabajo de construir un pasado alternativo para Manuel, uno en el que ya no le gustaba volar y estaba muy enamorado de ella. Jana, entre tanto, desespera por no poder verlo, y más cuando le dicen que no se le puede hablar de su pasado.

Gregorio continúa con su acoso al servicio. Les obliga a planchar camisas ya planchadas, y abronca a Simona y Candela cuando descubre gracias a Petra que estaban registrando en la habitación de don Camilo. El sacerdote sigue borrando pruebas sobre su identidad: roba la carta que ha llegado a Candela desde la diócesis de León.

Lope confiesa que él le regaló a María Fernández la caja de música

Cruz insiste en que Manuel se case con Jimena a pesar de que la muerte del Barón resuelve los problemas de La Promesa, como vimos en el capítulo de ayer de La promesa. Manuel le exige a Jimena y a su madre que, a partir de ahora, sean absolutamente sinceras con él. Pide a la propia Jimena que le cuente sobre su relación, y tras escuchar sus mentiras ya no duda de su amor.

Rómulo agradece a Jana que cuidará de Manuel y le ayudara con sus ejercicios; al contrario que Gregorio, que la abronca por lo mismo. Jana quiere saber cómo ambos se enteraron, e indaga con Mauro, sin fortuna. Su intención, tras la muerte del Barón, es abandonar defectivamente La Promesa.

Petra amenaza a Simona y a Candela para que dejen en paz a Camilo. Éste le regala un rosario, ganándose aún más su lealtad. Gregorio rompe la caja de música de María Fernández y Lope le confiesa a Simona que la compró él. Rómulo va a hablar con Gregorio, que parece tener una deuda pendiente con él, mientras que Cruz recela de la muerte de su padre cuando recibe una visita inesperada.