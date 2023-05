En Amar es para siempre esta semana, Cristina encarga a Carballo que dé con Marcial. Esta última le cuneta a la abogada que no puede asumir un nuevo caso y que necesita poner tierra de por medio. Ha descubierto que Jorge es el hijo de Luján y necesita marcharse fuera de la ciudad para decidir cómo afrontarlo. Mientras tanto, Benigna descubre que su nombre no aparece en la portada junto al de Visi y pide a sus amigos que no compren el libro al sentirse traicionada.

Manolita descubre a Nieves besándose con Vicente, mientras este sigue fingiendo delante de Marcelino ser una víctima más de Ricardo. El dueño de El Asturiano termina sabiendo toda la verdad y confronta a Vicente por sus mentiras, pero este no se achanta. Además, Los Gómez tienen que hacer frente a un nuevo problema, deberán pagar una cuantiosa indemnización para evitar ir a juicio por el derrumbe de Los Berrocales

Los Gómez, obligados a pedir un préstamo al banco

Por otro lado, Andrea se enfrenta a Alberto por haberle engañado al decirle que no había visto a Aurora antes de su fallecimiento y le pide el divorcio. Entretanto, Hugo le cuenta a Rocío que Sabino se irá a vivir con él. Rocío calla su resquemor, aunque, junto con Pelayo encuentra un nuevo motivo para sospechar del recién llegado. Además, a Visi se le sube a la cabeza la traducción de la novela romántica. La mujer recibe la oferta de escribir una novela propia y Benigna, que monta en cólera tras saber de esto, trata de boicotear el trabajo de su amiga, que tiene un bloqueo creativo.

Jorge le pide a Luján que le aclare que intenciones tiene con su madre, al mismo tiempo que Carballo vuelve de Mallorca con una información sospechosa sobre Marcial. Suspicaz sobre las verdaderas intenciones de Alberto, Quintero deja de trabajar para el empresario. Además, este último sospecha del papel jugado por Alberto en la desaparición de Libertad.

Por otra parte, Pelayo se disculpa con Sabino al entender que se equivocó sospechando de él y Hugo se muestra desconcertado porque Rocío ha anulado la cita y teme haber vuelto a meter la pata con ella. Paralelament, el banco está dispuesto a darles a los Gómez un crédito a cambio de que pongan la casa y el bar como aval. Y Eladio encuentra a Maribel y descubre la relación con Ciriaco.