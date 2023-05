Cristina está empeñada en dar con Marcial demostrar que el hombre no se escapó con ninguna amante después de llevarse dinero de la empresa de Alberto en Amar es para siempre. Creyendo que no puede contar, ni confiar en Justo la abogada recurre a Carballo, a quien le pide que dé con el paradero del desaparecido. «Sólo tú puedes resolver todo este entuerto», le dice Cristina a su amiga.

Carballo, por supuesto, acepta hacerse cargo del caso, aunque tiene demasiadas preocupaciones en su cabeza. Problemas y angustias que aumentan cuando descubre una terrible verdad, que Jorge es hijo de Luján. Ahora más que nunca, tiene pensado ocultarle al chico su embarazo. No quiere que su hijo sea un arma arromadiza que el comisario pueda usar en su contra.

Benigna se siente defraudada con Visi y la editorial

Por otro lado, Benigna descubre que su nombre no aparece en la portada junto al de Visi y pide a sus amigos que no compren el libro al sentirse traicionada. La mujer, que considera que ha puesto mucho empeño en la traducción de la novela, se siente estafada por la editorial y lo paga con Visi, quien no está dispuesto a agachar la cabeza ante ella.

Lejos de allí, Manolita descubre a Nieves enrollándose con Vicente, mientras este sigue fingiendo delante de Marcelino ser una víctima más de Ricardo. Sin embargo, su mentira tiene los días contados. A su vez, Andrea se enfrenta a Alberto por haberle engañado al decirle que no había visto a Aurora antes de su fallecimiento. La joven vuelve a sentirse engañada por su marido y se replantea seguir adelante con su matrimonio