Hoy en La Promesa, Catalina le enseña a Manuel el avión que ha arreglado con la ayuda de Jana. Sin embargo, la reacción de éste es muy distinta a la que esperaba y la joven se hunde, creyendo que ha perdido a su hermano para siempre. Desolada, se lo cuenta a Jana, pero la doncella no se da por satisfecha: «No podemos rendirnos cuando la boda está tan cerca».

Así pues, Jana se decide a hablar en persona con Manuel, mirarlo a la cara y contarle toda la verdad acerca de lo que ha ocurrido entre ellos. María Fernández le ayudará a quedarse a solas con él. No obstante, puede que todo lo planeado no puede realizarse tan, fácilmente, como ellas pensaban. Finalmente, Jana queda destrozada por la reacción de Manuel. María Fernández intenta consolar a su amiga, pero no es fácil, y menos cuando los preparativos de la boda entre Manuel y Jimena avanzan viento en popa.

Curro consigue convertirse en un bachiller

Por otra parte, todos felicitan a Curro por haberse convertido en un bachiller. Incluso Simona ha preparado el postre favorito del muchacho para celebrarlo. Pero Curro echa de menos una enhorabuena. La de su propio padre, Lorenzo, al que únicamente le preocupa el testamento del barón.

Mientras, Catalina ha conseguido que la baronesa de Azahara le preste el broche de su madre para lucirlo en la boda de Manuel, como vimos en el capítulo de ayer de La promesa.. Cruz lo considera una provocación y Catalina ya no esconde sus sentimientos. No soporta a su madrastra, está harta de la forma que tiene de manipular cada situación a su antojo y ya no volverá a pasarle una.