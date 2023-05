Javier pilla a Julio con un fardo de marihuana y acaba en las manos de quien menos debería. El hostelero trata de justificarse ante el guardia civil, pero nada de lo que dice resulta efectivo y parece que, ahora sí, está metido en un buen lío en 4 estrellas. «Mira que te dije que te mantuvieras al margen de todo esto», le dice Javier a Julio. Por otro lado, el acoso que Jon sufre en el instituto es cada vez mayor y se ha trasladado a las redes sociales, donde sus compañeros de escuela y, también, vecinos del pueblo, le usan como blanco de todas sus burlas.

Lejos de allí, Luz comienza a acercarse a la verdad sobre Ainhoa y cree saber qué es lo que le pasa a su jefa. Por otra parte, en el cuartel, Javier y Martínez piensan en la mejor forma de hacer caer a los Riojanos, los principales enemigos de la familia Lasierra. La pareja de agentes idea un operativo para atraparles y, para ello, necesitan la ayuda de Julio, quien, por supuesto, acepta colaborar sin poner problemas, aunque solo sea para proteger a Clara.

Andrés quiere saber quien es el amante de Marta

No obstante, lo que el trío de salvadores no esperaba es que los Riojanos no fuesen a ponérselo tan fácil. Mientras tanto, Andrés aborda con Marta el tema de la infidelidad de esta: «Necesito que me cuentes por qué sentiste la necesidad de lanzarte a los brazos de otro tipo, porque no lo entiendo», explica Andrés.

El hombre ya no puede confiar en su mujer y quiere saber todo acerca del affaire que está poniendo en jaque su matrimonio. Por su parte, Marta no quiere recrearse en lo ocurrido y le pide a su marido que olvide el tema. Además, Luz da un paso más en su investigación sobre el pasado de Ainhoa.