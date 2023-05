José Antonio descubre un importante secreto de Sergio que lo cambia todo, sobre todo, el concepto que tiene de este último en 4 estrellas. El hombre comienza a pensar que, quizá, se equivocó juzgando de forma tan precipitada al recién llegado. Mientras tanto, Clara sigue adelante con su ida de pasar más tiempo junto con su hija Sara.

También, en Vera del Rey, Cuca y Marifrán comienzan una investigación en el hotel al sospechar que un relevante ladrón se está hospedando en el lugar. Las mujeres, que no pueden estarse quietas y, mucho menos, no meter las narices en asuntos ajenos, propician un nuevo desencuentro entre Rita y Clara. Justamente, lo último que esta necesitaba para llevar la fiesta en paz con la estricta viuda de Ricardo.

El padre de Andrés llega a Vera del Rey con intenciones ocultas

Cerca de allí, Jon, por su parte, pide explicaciones a sus padres al enterarse de la antigua infidelidad de Silvia. No puede creer que lleven tanto tiempo ocultándole a él y a su hermana algo tan importante: «Creía que éramos una familia en la que no había secretos, pero ya veo que me confundí». El matrimonio trata de hacerle entender que lo hizo para protegerles: «No teníais que sufrir por algo que nos concierne a nosotros», intenta explicar Silvia.

Sin embargo, las palabras de su madre no calman a Jon, que se muestra muy enfadado con ella y con Javier. Por otra parte, el padre de Andrés llega a Vera del Rey con intenciones ocultas y en el peor momento para Marta y Andrés, quienes no tienen muy claro si seguir adelante con su matrimonio o darlo por finalizado.