Los personajes: Rafael y Loli Rafael Contreras (Osvaldo Benavides): Cariñoso, sensible y familiar: así es Rafael Contreras, un ejecutivo de éxito que irrumpe repentinamente en la vida de Loli. Tras conocerla en un bar, queda cautivado por ella. Casado con Paulina, de la que se ha distanciado, y padre de una hija, a la que adora, asume la vicepresidencia de Global Radio, a la que aspiraba Loli, convirtiéndose en su nuevo jefe.



Loli Aguilar (Silvia Navarro): Tener una pareja estable y formar una familia no entran en los planes de Loli Aguilar. Carismática, adicta al trabajo, metódica y exigente, despierta admiración entre sus compañeros de Global Radio, mientras que en el plano personal se muestra divertida y cercana con su círculo de amigos. Tras el fallecimiento de Mariana, su mejor amiga, su vida de soltera dará un giro de 180º tras recibir su herencia.





Octavio Córdoba, el dueño del Hunky bar MAURO BOCCIA - Octavio Córdoba (Joaquín Ferreira): Referente de la vida nocturna de Los Ángeles, Octavio Córdoba es el dueño del Hunky Bar, un local de moda. Es un hombre emprendedor, cuyo carisma y capacidad de trabajo le han permitido convertirse en un empresario de éxito. Alcanzar su sueño no fue fácil, ya que para sobrevivir llegó incluso a ser donante en un banco criogénico, un hecho que le perseguirá años después cuando la información se haga pública y llegue a manos de Loli.

- Paulina Castro (Gaby Espino): Esposa de Rafael y madre de Jessica, Paulina Castro es influencer y escritora de éxito sobre temas de pareja y familia. Tras saber que su marido quiere separse de ella, tratará de manipular la situación para salvaguardar su reputación digital. Desde el momento en el que conozca a Loli será su principal rival.



Más personajes de 'La suerte de Loli' MAURO BOCCIA - Mariana Torres (Jacky Bracamontes): De carácter apacible y noble, Mariana Torres, la mejor amiga de Loli, es una mujer soñadora que siempre ha anhelado formar una familia perfecta. Sin embargo, su deseo no se ha visto cumplido completamente: es madre soltera de dos niños, Sam y Nicky, de 16 y 8 años. Padece una cardiopatía congénita y es consciente de que puede morir en cualquier momento. Por ello, y a espaldas de su amiga, orquesta un plan para que sus hijos crezcan junto a Loli si ella fallece.



Melisa Quintero y otros personajes - Melissa Quintero (Mariana Seoane): Tras su aparente elegancia, Melissa Quintero trata de ocultar la dura realidad: su familia está en la ruina. Casada con Bruno Torres (Rodrigo Vidal) y madre de una hija, apoya a su marido en cualquier negocio que se le ocurre. Su mayor deseo es salir del bache económico que atraviesan y volver a llevar la lujosa vida de antes.

