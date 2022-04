Ebru Sahin está grabando la serie histórica Destan , que acaba de renovar por una segunda temporada.

, que acaba de renovar por una segunda temporada. La actriz y Cedi Osman salen juntos desde el verano de 2020.

La bella actriz turca Ebru Sahin y su novio, el jugador de baloncesto Cedi Osman, están inmersos en su intenso ritmo de trabajo, ella grabando la novela histórica Destan, en Turquía, y él con su equipo en Estados Unidos, el Cleveland Cavaliers. Por eso, aunque se comprometieron en septiembre pasado, cuando Osman pidió matrimonio a su novia de la manera más romántica en la Capadocia turca, aún no han podido preparar la boda. Pero un reciente viaje del deportista a Turquía para estar con Sahin, ha despertado el rumor de que la fecha del enlace podría ser este verano.

Cedi dejó Estados Unidos hace unos días y aprovechó para acompañar a su novia al rodaje de su serie, que acaba de renovar por una segunda temporada. Allí anunció que permanecerá en su tierra hasta septiembre. Así, tendrán tiempo suficiente para organizarlo todo y convertirse por fin en marido y mujer, pese a que Sahin no va a poder relajar mucho su ritmo de trabajo al menos en los próximos meses.

Ebru Sahin y Cedi Osman, una pareja muy querida

La pareja, que está unida desde el verano de 2020, es una de las más queridas en estos momentos en el panorama artístico turco. La simpatía de ambos y lo cariñosos que se muestran siempre, independientemente de la presencia de fotógrafos y prensa, los hace ser muy admirados por el público. Y con esa simpatía que les caracteriza, Cedi Osman no dudó en contestar a los periodistas durante su visita al rodaje de Destan, donde aseguró que no se pierde ni un capítulo de la serie de su chica.

Fue tras finalizar su trabajo en Hercai, después de casi tres años, cuando la adorada Reyyan Sadoglu decidió dar el importante paso de contraer matrimonio con su novio al pedirle este la mano. Le respondió "¡Sí!" de inmediato y lo compartió en sus redes sociales. Después de ese momento, se les ha podido ver juntos en contadas ocasiones, debido a la distancia que los separa por sus respectivos trabajos.



El pasado 8 de abril, Cedi Osman celebró su 27 cumpleaños, y Ebru no dudó en felicitarlo a través de su Instagram con un cariñoso comentario: "Me alegra que te hayas reído, feliz nueva era mi todo. Te quiero".

