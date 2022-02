Qué ha pasado en 'Hercai': Varios enfrentamientos marcan la ceremonia de circunsión de Umut y Füsün al fin tiene su castigo

Después de ser detenida por el asesinato de Harun, Yaren descubre que fue su propia madre quien la denunció. “Nunca pagaste por nada de lo que hiciste y debes aprender la lección. Te hemos consentido demasiado, hasta el extremo”, se explica la mujer.

Posteriormente, la reclusa tiene una conmovedora conversación con su padre en la que este le asegura que la estará esperando cuando salga de prisión para ayudarla a reinsertarse en la sociedad: “No me pidas que te saque de aquí, porque no lo voy a hacer. Debes asumir las consecuencias de todo lo que has hecho”. Yaren acepta su destino. A la salida de comisaría se despide de Handam, de Cihan, de Nasuh y también de Miran, a quien con una leve mirada, le pide perdón por todo. Puede que su cambio sea posible.

Horas más tarde, Cihan, que no soporta ver a su padre tan triste después de la marcha de Azize, habla con Esmal y la convence de que le diga donde se encuentra la anciana. Instantes después, sale a su encuentro “Aunque no lo creas, esta familia te necesita. Tú castigo por todo lo que hiciste es vivir arrepintiéndote todos los días y eso ya es suficiente, porque también has perdido mucho”, dice Cihan.

Azize acepta casarse con Nasuh

Azize accede a regresar, esta vez para quedarse, y lo primero que hace es visitar a Nasuh. Este se emociona al ver ante él a su amada y promete no dejarla nunca. Para eso, le pide que se casen cuanto antes. La mujer se muestra algo reticente al principio:“¿Acaso quieres que camine vestida de novia a mi edad?”. Finalmente acepta la propuesta de matrimonio. La pareja le comunica a Miran y al resto del clan que muy pronto habrá boda en la ciudad.

A esta buena noticia se le suma el regreso de Zehra y la apertura de la Fundación Umut Sadoglu . El primer día Reyyan y su esposo conocen a Melek, una niña dulce y tímida que perdió a su madre cuando todavía era un bebé y, cuyo padre, sigue en prisión acusado de malos tratos. La pequeña no habla con nadie, es muy introvertida. De repente cuelga en la pared el dibujo de una familia. Miran y su amada tienen entonces una idea ¿Y si adoptan a Melek

