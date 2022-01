Qué está pasando en 'Infiel': Melih, el hermano de Gönul, se queda prendado de la pelirroja

El resumen del capítulo 22 de 'Infiel'

Después de su llegada a Tekirdag, Melih conoció a Bahar y se quedó impresionado con ella. Esta amistad no gustó nada a Gönul que trató de desprestigiar a la pelirroja ante los ojos de su hermano. No obstante, el hombre no hizo caso de las intrigas de Gönul y decidió seguir conociendo a Bahar. Por su parte, Selçuk interpuso una demanda de paternidad contra Haluk: quiere que le reconozca como su hijo legítimo.

Después de hablar con sus abogados, el chico se reunió con su madre y le entregó las llaves de un piso. También le dio un teléfono móvil para que pudieran estar en contacto y algo de dinero para que no pasase necesidades: “Sé que estás enferma y quiero que el tiempo que te queda lo vivas con cierta comodidad”. Más tarde, se citó con Nil y le pus al tanto de lo que hizo. Además, le declaró nuevamente su amor.

Asya puso contra las cuerdas a Gönul

Asya se citó con Gönul en una de las cafeterías de la ciudad. La doctora le exigió que dejara de molestarla: “Sé que tú me hiciste la foto con Sinan que salió publicada en el periódico”. A cambio no le enseñaría a nadie la grabación que le acababa de enviar a su teléfono en la que Volkan se acercaba a ella en una actitud comprometedora y le decía que la quería.

Al caer la noche, Alí, que quería reconciliar a su madre y a su padre, llamó a Volkan y le pidió que fuera a casa para ayudarle con unos deberes de dibujo. Además, le invitó a cenar y a jugar a un videojuego. Paralelamente, Derin cogió el móvil de su madre y vio en él el vídeo que Asya grabó. Furiosa, llegó hasta casa de la doctora. Escondida, escuchó una conversación entre ella y Arslan. El arquitecto confesó que deseaba divorciarse de ella.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io