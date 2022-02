Qué está pasando en 'Infiel': Volkan recibe una llamada misteriosa de su mujer y después desaparece

Tras saber que Volkan planeaba separarse de ella, Derin se vengó de él y de Asya subiendo a internet el vídeo comprometido de ambos. De esta forma, logró manchar la imagen de su marido, pero también la de la doctora.

Más pronto que tarde, las imágenes fueron vistas por la mayoría de los habitantes de Terkidag, incluidos los directores del hospital. Todo ellos, con el señor Ishan a la cabeza, tomaron la decisión de apartar a Asya de la gerencia de la clínica. Finalmente, resolvieron que fuera Derya la nueva médico jefe a partir de ese momento. Ella misma fue la encargada de comunicarle a Asya lo que había ocurrido.

Esta última se tomó la noticia con calma. Posteriormente, se marchó a buscar a Ali al colegio, quien también estaba al tanto de lo sucedido gracias a sus compañeros de clase. Por su parte, Arslan le reafirmó a Derin su decisión de separarse. La joven le contestó a su todavía esposo que si pensaba en divorciarse, le dejaría en la calle.

Selçuk tuvo un acercamiento con Nil y Hicran

Lejos de allí, Selçuk se reunió con Hicran y Nil para cenar juntos. Luego llevó a su exnovia a su piso y esta, impulsivamente, le dio un suave beso en los labios. El chico no supo muy bien cómo tomarse esa muestra de afecto y se marchó a beber a un bar. Allí se encuentra con Volkan, a quien le aconsejó que le pidiese a Asya que le de una segunda oportunidad.

El arquitecto hizo caso de la sugerencia y se presentó en casa de su exmujer para halar con ella. En ese instante, recibió una llamada de Derin, que hablaba muy altera. Luego se escuchó un grito y después….la nada. Arslan y Asya fueron a la mansión de Güçlü para ver qué había ocurrido, pero no había ni rastro de ella.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io