Qué está pasando en 'Infiel': Selçuk demuestra a la policía que Derin no es tan buena persona como creen y que manipuló y subió el vídeo de Volkan y Asya a redes sociales

A Melih no le convenció para nada la versión oficial de que Asya o Volkan hubieran tenido algo que ver en la desaparición de su sobrina, por lo que, haciendo uso de su placa de policía, se puso a investigar por su cuenta para esclarecer que había pasado.

Bahar le agradeció al recién llegado el apoyo que le estaba dando a sus dos amigos. “Seguro que con tu ayuda saldrán bien parados de todo esto”, comentó la chica mientras tomaban un café en casa de Asya. De repente, el policía vio que alguien les estaba observando desde la calle, se trataba de Faruk. Melih le dio caza y “cordialmente” le invitó a marcharse del lugar.

Por otra parte, Volkan tomó la decisión de regresar a su casa ahora que la policía había terminado con el registro. Por supuesto, pensaba llevarse a Zeynep con él. Cuando Gönul descubrió las intenciones de su yerno, le pidió que no lo hiciera. Estar cerca de su nieta era lo único que la mantiene con vida. “Mi esposa está usando a Zeynep como una sustituta de Derin. Gracias a la niña no nota tanto su ausencia”, explicó Haluk.

Más pistas sobre el caso de Derin

Horas más tarde, Arslan recibió una llamada de Selçuk. El joven le pidió que se reuniera con él en un barrio que está algo alejado de su casa. Parecía que había encontrado una pista que les serviría para averiguar qué hizo Derin antes de su desaparición.

Las pesquisas de ambos hombres les llevaron hasta Burak. El desconocido fue quien manipuló por petición de Derin el vídeo de Volkan y Asya que posteriormente la joven subió a redes sociales. “Fue Didem, la dependiente de su negocio de joyas quien nos puso en contacto”, comentó Burak. Esto le permitió confirmar a los investigadores del caso que la desaparecida no era la blanca paloma que casi todo Tekirdag les hizo creer.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io