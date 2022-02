Qué está pasando en 'Infiel': Se descubre la identidad de las personas que tienen cautiva a Derin en una cabaña

Volkan empezó a atar cabos y sospechar que fue su propia esposa quien organizó su secuestro. “Seguro quiere culparme a mí y a Asya para destrozarnos la vida”, reflexionó en su coche de camino a casa de la doctora. Ya en el interior de la vivienda, compartió con ella sus últimos pensamientos.

Contra todo pronóstico, Derin si había sido raptada y estaba siendo retenida en una cabaña construida a las afueras de la ciudad. Sus secuestradores eran, nada más y nada menos, que Faruk y Nazan. Ambos decidieron hacer desaparecer a la joven Güçlü porque pensaban que era un estorbo para la felicidad de Asya. Con lo que no contaban es con que toda la ciudad se involucraría tanto en investigar lo ocurrido.

Volkan descubrió que Derin estaba embarazada cuando fue secuestrada

Por otro lado, Selçuk llegó a casa de su madre y se encontró con su cuerpo sin vida. Con mucho dolor, informó de lo sucedido a Nil, que llegó al lugar lo más rápido que pudo. También se presentó a darle el pésame Asya, que, además, le ofreció todo su apoyo al joven. “Hay curas para muchas cosas, pero no para esta maldita y horrible enfermedad que es el cáncer”, se lamentó Selçuk.

Mientras tanto, Volkan descubrió gracias a Derya que Derin estaba embarazada y buscó consuelo en Bahar. “Si mi esposa aparece, cualquier posibilidad de reconciliación con Asya se va al traste”, le dijo llorando a lágrima viva. La pelirroja trató de hacerle entender a su amigo que es él mismo quien se buscó lo que le estaba pasando. Se lo dijo de forma sutil, sin hurgar en su profunda herida.

Horas más tarde, Faruk atacó a Asya a las puertas de su casa. Con un pañuelo empapado en cloroformo la drogó y la llevó hasta la misma cabaña en la que estaba Derin. La doctora se despertó con un terrible dolor de cabeza y vio frente a ella a la joven Güçlü maniatada y también amordazada.

