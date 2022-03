Qué está pasando en 'Infiel': Derin logra que Volkan acceda a sus deseo, mientras que oculta un secreto de gran importancia para ambos y que de desvelarse pondría en peligro las ruinas de su matrimonio.



Después de haber sido rescatadas, Derin y Asya se recuperaron del shock que fue estar retenidas en contra de su voluntad, cada una a su modo. La doctora, además, evolucionó favorablemente del disparo que recibió en el brazo durante el operativo en el que fueron liberadas.

No obstante, no todo era alegría para Asya. Resulta que Derin la acusó de haber planeado su secuestro. “La joven nos dijo que le parecía mucha casualidad que la raptaran dos personas que a usted la tratan como su heroína”, le comentó el comisario encargado del caso. La doctora volvió así a ocupar el primer puesto en la lista de sospechosos.

Cuando Volkan se enteró de las falsas acusaciones que vertió su esposa en contra de Asya, se enfrentó a ella. “Una vez me preguntaste por qué amo a Asya y no a ti. Pues porque ella no hace las mismas maldades que tú”, sentenció el arquitecto antes de pedirle nuevamente el divorcio. Derin, muy afectada por la discusión, tuvo un aborto espontáneo y fue atendida por Derya en la clínica. La joven le exigió que no contase a nadie que perdió al bebé que esperaba o la demandaría por incumplir el secreto profesional.

Selcuk se interesó por el estado de Haluk

Por otro lado, Haluk sufrió un ataque y fue ingresado de urgencia en el hospital de Tekirdag. Gönul, muy angustiada por su estado, no se separó de su lado y Selçuk, a pesar de sus diferencias, también se preocupó por saber cómo estaba. Ahora que había perdido a su madre, no quería que su padre también falleciera.

Al caer la noche, Derin cambió de táctica para recuperar a Volkan. Le ofreció una disculpa por haber acusado a Asya con la policía y prometió que rectificará su declaración para que dejase de ser sospechosa. A cambio, le pidió que no se divorciara de ella hasta que naciera su supuesto bebé: “Te necesito a mi lado en este proceso”. Arslan accedió.

