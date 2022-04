Qué ha pasado en 'Infiel': La doctor contó ante los invitados de la fiesta de Ali que Derin había sufrido un aborto y lo ocultó.

Cuántos capítulos quedan para el final de 'Infiel'



Derin queda en evidencia ante los invitados de la fiesta de Ali cuando Asya desvela que ha ocultado su aborto. La joven se queda sin palabras y solo acierta a mirar a Volkan con una mirada de disculpa. Gönul es la única que reacciona y saca disimuladamente a su hija del lugar agarrándola del brazo. “¿Estás contenta? Ahora estás en boca de todos”, comenta.

Volkan, por su parte, hace de tripas corazón y decide quedarse en el festejo de su hijo. Junto a él y a Asya, sopla las velas de la tarta de cumpleaños. Acto seguido, se aleja del barullo con la doctora y le pregunta cómo fue que se enteró de lo de Derin. “Eso no importa, lo bueno es que ya sabes la verdad”, sentencia la médico.

Antes de que termine el evento, Asya Günalan le hace entrega a Asya del reloj que perteneció a su padre. “Creo que es el momento de que Alí lo tenga. A fin de cuentas es su herencia y también la tuya. Sé que él estaría muy orgulloso de vosotros dos”, dice al marcharse.

Un viaje con demasiado peligro

Horas más tarde, la doctora se presenta en casa de Derin y le pide que le acompañe a un lugar. Después de varios kilómetros, llegan hasta un acantilado. Asya le explica a su gran enemiga que cuando era niña su madre, por celos, condujo hasta un precipicio y provocó así su muerte y la de su padre. “La forma de amar de mi madre solo trajo dolor a mi familia, en especial a mí. No le hagas lo mismo a Zeynep”, trata de hacerle entender la médico.

Derin, lejos de reflexionar tras las palabras de Asya, hace caso omiso a su sugerencia. “Tú me has traído hasta aquí. Ahora soy yo quien quiere llevarte a otro sitio”, comenta la chica. Obliga a la médico a subirse al coche y mientras emprende el viaje a gran velocidad, le cuenta cuál será el destino: Sapanca, la ciudad donde comenzó su romance con Volkan.

Minutos después, Arslan llama a Asya y así descubre que Derin la está llevando a Sapanca. “Va a una velocidad demasiado rápida. Si seguimos así, nos vamos a estrellar”, dice la doctora antes de que Güçlü la obligue a cortar la comunicación. El arquitecto, entonces, coge su vehículo y va en su busca.

Mientras se desarrolla la persecución, a través de un flashback, se muestra cómo fueron los inicios de la relación entre Derin y Volkan. De vuelta en el presente, Asya trata de hacerse con los mandos del coche. En mitad de la disputa, pierde el control del vehículo y este termina pendiendo de un acantilado. La doctora le ruega a una asustada Derin que se recline en el asiento para que no precipiten, pero el coche cede cada vez más. Volkan llega en ese instante, pero no puede hacer nada para evitar que automóvil caiga al mar.

