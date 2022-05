Asya descubrió que Derin estaba al tanto de quien era Aras, pues se conocieron en Londres e, incluso, se hicieron buenos amigos durante la estancia de la joven en la ciudad británica, en el capítulo 40 de Infiel. Sin pensarlo dos veces, la médico enfrentó a su gran rival y le pregunta por qué ocultó una información tan importante como que Aras estaba casado.

Derin trató de salir de la situación, asegurando que no quería estropear la historia de amor que comenzaba a surgir entre ambos. No obstante, Asya no le creyó ni una sola palabra y se aventuró a lanzar su hipótesis: “Lo hiciste por puro egoísmo, porque creíste que si Aras estaba a mi lado, Volkan no se acercaría a mí, pero estás muy equivocada”. Antes de dar por finalizada la conversación, la médico le advirtió a la joven Güçlü que no volviera a entrometerse en su vida, en Infiel

Gönul arroja ante Haluk su alianza de matrimonio

Durante la noche, Aras se presentó en casa de Aysa y le entrega un cuaderno que había hecho con las fotos que le había ido tomando desde que se conocieron: “Siempre he fotografiado aquello que me gusta mucho, para tener un recuerdo bonito”. La doctora le pidió que no le hiciera la despedida más difícil, pues tenía claro que después de su mentira, ya no podía haber nada entre los dos. Aras le repitió varias veces que la amaba y después se marchó del lugar.

Al día siguiente, Asya volvió a trabajar al hospital como cada día. Mantuvo una conversación con Derya en la que ella le contó que Aras voló a Londres de nuevo para retomar su vida y que no pensaba volver. Su interlocutora le pidió que no le contase nada más acerca de su fugaz amor, pues prefería hacer como que nunca existió. Por su parte, Volkan también se enteró de la marcha de su reciente enemigo y estalló de alegría.

Mientras tanto, Gönul se presentó en la oficina de Haluk y le hizo entrega de su alianza de matrimonio. La mujer se hartó de rogarle que siga adelante con la estúpida idea de divorciarse y ahora es ella la que no piensa perdonarle tantas humillaciones. Verle en su oficina con una atractiva abogada fue la gota que colmó el vaso.

