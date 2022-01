Qué está pasando en 'Inocentes': Naci sale de su encierro y se reencuentra con Safiye, quien descubre los alcances de su hermano y reacciona de la forma más inesperada.

Safiye se vino abajo cuando descubrió, por casualidad, que su hermano mantuvo a Naci recluido a tan solo unos metros de su piso. La mujer, sin pensarlo dos veces, se enfrentó al secuestrado. Han trata de hacerle entender que si mantuvo cautivo al maestro fue por ella.



“Lo hice para obligarle a someterse a un tratamiento y evitar que le perdieras para siempre”, explicó. Pero estas razones no fueron suficientes para Safiye, que abofeteó a Han. Además, de traicionada, se sintió engañada, pues no podía olvidar que su hermano la hizo creer que estaba desquiciada cuando escuchó a Naci tocar el clarinete: “Me dijiste que todo eran imaginaciones mías y pensé que estaba alucinando”.

Esat le confesó a Gülben que la quiere

Dolida, subió a su cuarto y empezó a reflexionar sobre la locura que ronda a Han desde que era un niño y ella siempre trató de ignorar. Para descubrir los alcances de su hermano, le preguntó a su padre por el suceso que protagonizó junto con una profesora del internado cuando solo era un niño. “Encerró a su maestra cuando ella dijo que se iría del colegio. No atendía a razones”, narró Hikmet.

Por otro lado, Esra medió entre Esat y Gülben. Esta última estaba enfadada con su novio desde que denunció a Anil cuando le golpeó. Esat acabó confesándole que si se atrevió a hacer algo así era porque la quería. “No podía dejar que te siguiera molestando a ti y a tu familia”, comentó.

Esra comenzó a llorar al presenciar tan romántica escena: “Qué bonita relación tenéis los dos y yo estoy sola”, se lamentó. Gülebn y su novio idearon un plan para enmendar la situación: “Hay que encontrarle pareja, no puede seguir así”.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io