Pocas veces ha durado tan poco la emisión de una telenovela en Nova como la de Inocentes, la serie turca que la cadena temática de Atresmedia había estrenado el 8 de marzo y que ya había emitido anteriormente Antena 3 con buenos datos de audiencia entre 2021 y 2022. Tan solo dos semanas después de su reposición, Nova la ha cancelado al no obtener los ratings esperados.



La decisión de Nova ha provocado protestas entre sus seguidores, algunos de los cuales se habían quejado del mal horario elegido para la serie, las 23 horas, demasiado tarde por la noche. Otros fans han criticado a la cadena por no dejar margen para que la gente pudiera acostumbrarse a la historia, aludiendo a que dos semanas es muy poco tiempo para saber si una telenovela gusta o no. Y es que la serie llegaba para sustituir a la gran triunfadora Fatmagül, que volvió a reponerse en Nova, y quizás por ello necesitaba también algo más de recorrido.

Sortilegio sustituye a Inocentes en Nova

Así, los espectadores no han podido comprobar cómo evoluciona la historia entre Han (Birkan Sokullu) e Inci (Farah Zeynep Abdullah), ni conocer de cerca los trastornos obsesivos de las dos hermanas de Han, Safiye (Ezgi Mola) y Gülben (Merve Dizdar), algo que se convierte en la temática principal de la serie a lo largo de la segunda y última temporada de la ficción turca. La trama está basada en hechos reales y concretamente en la novela The inside of the Medallion de la psiquiatra Gülseren Budaicioglu, que se inspira en casos de su consulta, una temática original y única en las telenovelas.

Tras dar por finalizada la serie, Nova ha decidido poner en su lugar Sortilegio, un clásico protagonizado por William Levy, a quien vemos también actualmente en La tempestad, en este caso en Divinity, y acaba de despedirse recientemente de Café con aroma de mujer, también en el canal femenino de Mediaset.