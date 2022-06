Tras los acontecimientos de los últimos capítulos emitidos de Inocentes, los episodios finales nos muestran que Safiye logra reanimar a su padre tras el ataque sufrido, pero en el hospital, los doctores no les dan buenas noticias: “El corazón del señor Hikmet está débil y puede fallar en cualquier momento”. Los hermanos Derenoglu deciden entonces llevar a su progenitor a casa. Al día siguiente, el hombre llama, uno a uno a todos sus hijos. Tras dedicarles unas últimas palabras llenas de afecto, el hombre muere, rodeado de su familia.

Pasan los días y Han se enfrenta de una vez a sus demonios, incluido el fantasma de su madre, a quien le exige que se marche de una vez de su vida. Sintiéndose liberado de todos sus tormentos, busca a Ceylán. La pareja, que sabe, perfectamente, que no pueden estar el uno sin el otro, deciden darse una nueva oportunidad. Esta vez es la definitiva.

Mientras tanto, Safiye y Gülben llegan a la consulta de la doctora Manolya y le dan las gracias. “Sin usted no hubiéramos sido capaces de reconducir nuestra vida”, explican. “Mi hija llevará como segundo nombre el suyo”, añade Gülben. Acto seguido, las tres toman una taza de café y charlan amigablemente. Más tarde, las hermanas se presentan en la compañía familiar y le piden a Han que las enseñen a conducir. Quieren cumplir el deseo de su padre de ser mujeres independientes.

Un año más tarde todo son risas

Un año más tarde, las cosas han cambiado mucho para la familia Derenoglu. Han se ha casado con Ceylán y ahora están esperando un bebé juntos. Mientras que Neriman, ha cumplido su sueño de marcharse al extranjero para estudiar medicina y regresa, cada vez que puede, a ver a su familia y, por supuesto, a Ege.

Safiye ha reconvertido el cuarto en el que guardaba toda la basura en un taller de juguetes, que dirige junto a Anyl y es feliz al lado de Naci. Incluso…¡Han comprando una cama nueva y ya duermen juntos! Por su parte, Gülben ha escrito un libro sobre su vida y se ha convertido en una autora famosa a quien le piden autógrafos.

Una mañana, todo el clan se reúne en la playa, justo cuando coincide el aniversario por la muerte de Hikmet. Gülben, Han y Safiye se toman un refresco a la salud de su padre y brindan por el brillante futuro que les aguarda junto a los suyos. Después, se lanzan al alguna y con una sonrisa de oreja a oreja, juegan con todos sus seres queridos en el mar. La felicidad ha llegado a su vida.

No te pierdas ningún capítulo de Inocentes.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io