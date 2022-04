El avance semanal de los capítulos de Inocentes.

Tormis ya se ha recuperado de su constipado y quiere agradecerle a Safiye que haya estado pendiente de ella con unas galletas. La pequeña, junto con su padre, se presenta en el hogar de los Derenoglu y le entrega una tupper con las deliciosas pastas a la mujer. Esta se pone muy nerviosa cuando la niña la insta a probar una de sus creaciones ante ella y tras una disputa con Hikmet, los dulces caen al suelo. La pequeña cree que Safiye lo hizo a propósito y se marcha del lugar muy triste.



Han visita a Ceylán para disculparse por haberla dejado abandonada en su apartamento tras la noche que pasaron juntos. El hombre, al entrar en el piso de su exnovia, se percata de la presencia de Birkan, un vecino con quien ella tiene una muy buena relación. Derenoglu no puede evitar sentir celos y la tensión entre ambos crece cuando Birkan le exige que se aleje de Ceylán: “Ya le hiciste mucho daño ¿Qué quieres ahora?”.

Por otro lado, Gülben llega a casa de Esat, quien le tiene preparada una sorpresa: decorarán juntos el árbol de navidad que ha puesto en el salón. La joven se emociona, pues en su hogar su madre nunca permitió que se decorara ni una estancia con adornos. “Está bien, vamos a poner las luces, pero primero debemos lavarlas muy bien”, comenta ella.

Tormis perdona a Safiye por su actitud con ella

Ambos están felices, arreglando el pequeño abeto cuando los progenitores de Esat entra en la vivienda. El padre del muchacho humilla a Gülben: “Así que tú eres la loca que he enredado a mi hijo”. La chica sale disparada del lugar y su novio la sigue.

Después de una sesión con la psicóloga, Gülben decide tomar las riendas de su vida y se enfrenta a sus suegros por defender el amor que le tiene a Esat. Mientras tanto, Safiye llega a la librería de Naci y le pide perdón a Tormis por haber actuado de malas formas delante de ella: “Te prometo que no quería tirar tus galletas al suelo”.

Además, le promete que la tratará con el cariño que se merece. Parece que la niña confía en sus palabras. Cuando ve que las dos han terminado su conversación, Naci le pide a Safiye que se aproxime a él y le hace entrega de un libro, su favorito Dentro del ejemplar hay una caja con un anillo. “¿Quieres casarte conmigo?”, pregunta él. Ella se queda estupefacta.

