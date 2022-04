El avance semanal de los capítulos de Inocentes.

Gülben salió de su casa hacia su boda cogida del brazo de su hermano y junto con toda su familia. Lo cierto es que estaba radiante de felicidad, pues su sueño se había hecho realidad. Incluso, ya no temía hacerse pis encima. Al llegar al lugar donde se celebraba la ceremonia y el posterior convite, se encontró con Esat, quien la esperaba entusiasmado en la mesa nupcial.



Han dio una sorpresa a su amigo al traer al famoso cantante Selami Sahin al enlace, para que fuera testigo de su boda. Además, Esat estaba muy dichoso de tener a su lado a su madre, quien finalmente había aceptado su decisión de casarse con la joven Derenoglu y formar una familia con ella. El padre del novio asistió al enlace solo para ver si su hijo se arrepentía en el último momento, pero, tras ver cómo da el “Sí, quiero” a Gülben, se marchó cabizbajo del festejo.

Safiye dijo sí a la propuesta de matrimonio de Naci

Cuando la boda terminó y el salón se quedó vacío de gente, Naci le pidió a Safiye que esperase un instante y la invitó a bailar una pieza con él. “Sigo esperando tu respuesta a mi propuesta de matrimonio”, comentó el profesor. En ese momento, Safiye se quitó el guante y mostró que llevaba puesto el anillo de compromiso que le regaló. “Creo que con esto ya sabes lo que pienso”, dijo sonriente.

Pasó el tiempo y de madrugada, Gülben se presentó llorando en su casa y se abrazó a Han. La joven le confesó que no pudo entregarse a Esat en su noche de bodas cuando llegó el momento: “No me obligues a regresar con él por favor”. Han recogió a su hermana y la llevó dentro del apartamento, donde trató de consolarla.

