La pareja confirmó su noviazgo en enero del año pasado con unas fotos en Maldivas.

Hande Erçel y Kerem Bürsin forman la pareja más admirada y querida de las últimas que se han formado entre actores turcos. Desde que protagonizaron Love is in the air, la química fue evidente y sus fans tenían claro que entre ellos había algo más que una relación profesional. La pareja confirmó la relación en enero del año pasado con unas idílicas fotografías en las Maldivas. Pero los rumores de crisis han ido in crescendo, hasta que tanto uno como otro ha decidido eliminar sus fotos juntos (algunas, no todas) de sus cuentas de Instagram.

Parece que sería la confirmación definitiva de que el noviazgo ha terminado. Además, muchos han querido ver en la última publicación de Kerem Bürsin en su cuenta de Instagram un mensaje a su ¿ex? El apuesto intérprete ha subido un vídeo practicando boxeo, acompañado del mensaje: "Rutina matinal. Levántate para brillar". El hashtag #theonlywayisthrough (el único camino es atravesar) y la mención a un amigo (¿o su entrenador quizás?) diciendo "Estamos de vuelta hermano", se añaden a la especulación de que Bürsin pretende dar a entender que vuelve a su vida, que está fuerte tras la ruptura y que todo sigue adelante.

¿Podría no ser del todo real la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin?

Sin embargo, algunos medios turcos están empezando a hablar más de estrategia profesional que de ruptura. Dado que ninguno de los dos ha confirmado el fin de su relación y teniendo en cuenta lo enamorados que estaban -algo que dejaban ver muy a menudo en sus redes sociales-, muchos fans no quieren aceptar que eso se haya terminado, y se comenta que quizás lo ocurrido sea que la pareja se haya visto obligada a retirar algunas fotografías juntos para poder seguir recibiendo proyectos de trabajo.

De hecho, una de las fotos más recientes de Hande Erçel es de un viaje a Londres, donde no se sabe con quién está -se rumorea que fue con Kerem a celebrar San Valentín-, y en una de las cuales ha añadido un corazón blanco, que se ha interpretado por los seguidores y algunos medios turcos como un símbolo que la pareja ha tenido en todo momento para declararse su amor.

Lo cierto es que, aunque la retirada de las fotos ha caído como un jarro de agua fría, no son todas las imágenes juntos las que ha eliminado la pareja. Sí está ausente la de Maldivas, con la que hicieron público su amor, pero continúan algunas otras, que se relacionan con las de la campaña promocional de Love is in the air. Sin embargo, alguna de ellas es más que romántica... ¿Por qué habrían conservado también esas? Muchas dudas se ciernen todavía sobre la pareja, que hace unos días fue centro de atención también debido a unos supuestos celos profesionales de Demet Özdemir, que podrían haber provocado otros, personales en este caso, en Hande Erçel.

¿Volveremos a ver las miradas de amor entre la pareja? ¿Nos deleitarán con esos mensajes de enamorados que nos regalaron cuando estuvieron unos días separados? ¿Veremos de nuevo sus románticas vacaciones? Muchos esperan y desean que así sea... pocas parejas forman un dúo tan ideal como ellos.

