Antonio Banderas es uno de los actores más internacionales que disfrutamos en España junto a Carlos Bardem y Penélope Cruz. Su talento ha permitido que su marcado acento se instalen en las películas de Hollywood, siendo la última de ellas, 'Uncharted' junto a Tom Holland, y habiendo anunciado ya su participación en la próxima película de animación de Dreamworks protagonizada por 'el Gato con botas'. Por eso no es de extrañar que su fama haya llegado hasta Turquía.

Y es que este fin de semana Antonio Banderas ha recibido una sorprendente visita en el teatro de Málaga. Después de darse un baño de masas en el Festival de Cine adonde ha acudido como invitado, el actor turco Kerem Bursin ('Love is in the air'), ha acudido al teatro para conocer en persona al que es uno de sus ídolos. "Crecía con Banderas", aseguraba en la alfombra roja del festival de Málaga. Y es que, según ha contado en entrevistas, empezó a interesarse por la actuación tras ver al español en 'El Zorro'.

Una visita que el actor español no dudaba en compartir puesto que, después de la función, el turco se acercaba a Banderas para hacerse una foto y presentarse: "Ayer vino a ver #COMPANY Kerem Bürsin, el actor turco que triunfa con la serie #loveisintheair. Disfrutó con la obra y nosotros con su presencia", escribía Antonio Banderas. Una foto que ha despertado la sorpresa en las redes sociales haciendo que en unos minutos 'Antonio Banderas' fuera tendencia en Twitter.

"Un recuerdo bonito que se lleva Kerem para Turquía. Antonio Banderas y ver su estreno. No habrá entendido ni papa del musical pero se lo habrá pasado en grande .😘😘🥰🥰", escribía una seguidora, "Maravillosos y grandes", añadía otra.

Este no es el único ídolo que conoció el fin de semana y es que, durante su estancia en Málaga también ha conocido a Carlos Bardem, encuentro que ha compartido en redes sociales agradeciendo al español su amabilidad. "Es un placer haberte conocido. Tenemos proyectos de los que hablar", escribía. Y es que Bürsin ya aseguró a los micrófonos que le gustaría vivir en España "no por el éxito de la serie, me encanta el país". ¿Vendrá?

