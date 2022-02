Gülay le confesó a Soner que Aylín estaba esperando un hijo suyo y le empujó a formar una familia con ella: “Tu corazón tiene dueña y yo no puedo hacer nada para borrar ese nombre”. Sin pensarlo dos veces, el hombre buscó a su amada y le dejó claro que quería hacerse cargo de su hijo: “Te juro que te haré feliz. Solo tienes que darme una nueva oportunidad. Te quiero”. Aylín le respondío a su exnovio que podría ver a su futuro bebé cuando quisiera y participar de su educación, pero se negó a volver con él.



No le reveló que el motivo de su rechazo es que tiene dudas de que sus sentimientos hacia ella sean reales, por lo que decidió continuar con sus planes de boda con Tarik. Así se lo hizo saber al médico, a quien llamó a altas horas de la noche a su consulta. “No pienso dejarte plantado. Nuestro enlace sigue adelante. Quiero que sepas que deseo casarme contigo”, dijo antes de colgar.

Ekrem secuestra a su propia nieta

Por otro lado, Hakan y Berrin estaban desesperados desde la desaparición de Zehra. Alguien se la había llevado, pero no había ninguna pista que les lleve al culpable. Sorpresivamente, Ekrem telefoneó a Hakan horas más tarde y le pide que fuera a su casa.

Allí le explica que él fue quien secuestró a la pequeña. Le exigió a su hijo que se divorciase de Berrin y volviera a vivir con él o se llevaría a la niña muy lejos de la ciudad y nunca más podrá volver a verla: “Los tres podemos ser una gran familia, piénsalo: padre, hijo y nieta”.

De vuelta a su casa, Hakan le contó a su esposa el chantaje de su padre. Berrin enloqueció contra su marido, a quien culpó de todo lo que está pasando y le aseguro que no se quedaría de brazos cruzados mientras veía a su hija irse de su lado.

Kenan se enteró de que Alí esta al tanto de su negocio de tráfico de armas junto con Ekrem. Con ayuda de sus matones, trata de matar al capitán, para evitar que hablase, pero Caroline salvó a su todavía esposo en el último momento. Luego, mintió sobre lo ocurrido para que Kenan no sospechase de ella: “Alí me atacó con un arma y no pude hacer nada, se ha escapado”.

