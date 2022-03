Alí está totalmente destruido desde el abandono de Caroline. Cemilé, viendo que su exesposo ha tocado fondo, trata de animarlo a tomar de nuevo las riendas de su vida. “Si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos, incluido Mustafá”, comenta la mujer. El capitán la responde dándole las gracias por todo lo que le ha ayudado y, además, le pide que si en algún momento le ocurre algo, se quede a cargo de Mustafá: “Sé que tú lo cuidarás con todo el cariño del mundo”.



Acto seguido, Ali rompe a llorar y cae de rodillas ante Cemilé. Tras pedirle perdón una vez más por todo el daño que le hizo, el capitán trata de aferrarse a los brazos de su expesposa. Este pone una de sus manos sobre su cabeza en señal de cariño, mas pronto se aleja de él. Aunque la relación entre los dos es mucho mejor, no logra olvidar todo el sufrimiento que pasó por su culpa.

Caroline quiere comprar al casa de Ali

Por otro lado, Hakan acepta finalmente divorciarse de Berrin. Se ha percatado de que, en todos los años que han estado juntos, le ha hecho más infeliz que feliz y no puede seguir obligándola a vivir a su lado sin amarlo. La joven agradece al que hasta hace nada ha sido su marido, que la deje ser libre. Tras despedirse cordialmente, se marcha a casa de su madre con la pequeña Zehra en brazos.

Mientras tanto, Caroline y Kenan siguen dando rienda suelta a su romance en el hotel en el que ella se hospeda. La mujer le cuenta al pérfido empresario acerca de una cosa de la que se ha enterado. “Ali va a vender la casa en la que hemos estado viviendo”, le explica, para después añadir que desea comprarla

