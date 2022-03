Después de haberse divorciado de Hakan, Berrin se instala en casa de su madre. Parece que la suerte sonríe a la joven pues, además de haberse convertido en una mujer libre para amar a Ahmet, las cosas en el ámbito laboral también le van muy bien. El sindicato ha aceptado que retome su labor dentro de la organización. Así se lo hace saber a Hakan, quien se siente algo molesto por la decisión de su todavía esposa de volver a trabajar, porque sabe que en la oficina verá todos los días a Ahmet.



Una separación complicada

Por otro lado, Ali se presenta en el hotel en el que Caroline se está hospedando. Con bastante astucia logra hacerse con el número de habitación de su esposa, quien en ese momento no se encuentra dentro. Frente a la puerta hay un guardia, pero no es lo suficientemente fuerte para evitar caer redondo ante un derechazo del capitán. Después, el hombre se cuela en el cuarto y se lleva consigo a Mustafá. No piensa permitir que su hijo siga viviendo cerca de su mujer y, mucho menos, de Kenan.

Horas más tarde, Caroline llega al hotel y se percata de la ausencia de su hijo. Sospechando lo que ha pasado, se presenta en casa de Ali y le exige que le entregue al niño. “Es mi hijo y no voy a permitir que me lo quites”, dice una y otra vez mientras golpea la puerta de entrada a la vivienda. No obstante, la mujer no consigue su propósito de llevarse al niño, pues el capitán la echa a patadas.

