Soner ya sabe que Aylín corre un serio peligro cuando se presente el momento del parto, pues hay algunos médicos que creen que posiblemente no sobreviva debido a su cardiopatía. El momento del alumbramiento se aproxima, así que, él aprovecha cada instante que tiene con su esposa para convertirlo en un momento único e irrepetible. Los besos y abrazos entre ellos son constantes, así como los bailes en mitad del jardín con los pies descalzos y las caricias.



Por otro lado, Nihal se alza como vencedora del concurso de canto del que era jurado Mete. Al día siguiente del certamen, se organiza una rueda de prensa en la que se le hace entrega a la joven del cheque con el dinero que ha ganado, así como del premio que se le otorga. Los periodistas insisten a la artista en que deje ver su rostro para poder fotografiarla, pero ella se niega.

Hakan sigue muy delicado en el hospital

Después, un productor discográfico le ofrece grabar un álbum y convertirla en una estrella. La chica le pide tiempo para pensarlo, aunque no le revela el verdadero motivo por el que duda iniciar una carrera de cantante. “¿Quién pagaría por escuchar a alguien con el rostro desfigurado?”, piensa mientras camina por la calle.

En una de las intersecciones, Nihal se encuentra con Mete. Este le pide que no huya de él de nuevo: “Te amo y no voy a dejarte. Para mí eres igual de hermosa que siempre”. La pareja termina dándose un romántico beso. Mientras tanto, Hakan sigue debatiéndose entre la vida y la muerte luego de ser disparado por su padre.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io