Finalmente, Caroline no se convirtió en la donante de Zehra, pues había otra persona que sí era compatible con la niña y que podía salvarle la vida. Se trataba, nada más y nada menos, que de Bahar. La profesora de danza y la pequeña viajaron acompañadas de sus seres queridos al extranjero para someterse a la dura y complicada intervención.



Después de horas en el quirófano, los doctores salieron a la zona de espera con buenas noticias. Ambas pacientes se encontraban en perfecto estado y se recuperaban sin problemas. Eso sí, debían guardar reposo unos días antes de regresar a su casa. Berrin, Ahmet y Hakan se mostraron muy felices por los buenos resultados que había tenido la intervención. Parecía que la idea de perder a Zehra quedaría solo en un mal sueño para los tres y el resto de la familia.

Hasta la clínica llegó el exnovio de Bahar. Este no disimuló los celos que tenía al ver en el lugar a Soner. Tenía claro que el millonario sentía algo por su todavía amada y pensaba hacer lo que fuera para parar cualquier inicio de relación que pudiera surgir entre ellos dos: “Supongo que usted está aquí como jefe de Bahar, pero le aseguro que su presencia no es necesaria”.

La maldad de Tugrul con Arif y Cemilé

De repente, el teléfono de Soner sonó. Resulta que Deniz se había caído por las escaleras, por lo que debía marcharse inmediatamente para ver cómo estaba. Cuando Bahar se despertó de la anestesia, se decepcionó al no ver a Soner al otro lado del cristal, aunque no sabía el motivo. Este, por su lado, ya se encontraba junto a su pequeña, que parecía que solo tenía una ligera contusión en el brazo.

Por otro lado, Tugrul quiso poner a Cemilé en contra de Arif. Después de revelarle que le estaba ocultando muchas cosas de su pasado, le entregó un fajo de cartas que el tendero le escribió a una tal Seher desde la cárcel. Cemilé no duda en enfrentar a Arif.

