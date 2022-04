Berrin está muy dichosa después de saber que, al fin, está esperando un hijo de su amado esposo. Tras contárselo, la pareja celebra entusiasmada la buena nueva. Lo que no sospechan es que, más pronto que tarde, su felicidad se vendrá abajo como un castillo de naipes.



Una mañana, Ahmet se dirige a una reunión secreta acompañado de Hakan y de su chófer de confianza. De repente, el conductor aparca en una calle sin salida y se baja del vehículo. Ahmet, que no entiende qué ocurre, también sale del coche y persigue a su empleado. “¿Por qué te vas?”, le pregunta, sin obtener ninguna respuesta.

Ekrem es el asesino de Ahmet

Antes de que pueda dar un par de pasos más, varios hombres salen de sus respectivos escondites, lo rodean y le apuntan con rifles. Sin dudar ni un instante, abren fuego contra el político. Hakan les pide que paren, pero hacen caso omiso a sus palabras. La lluvia de balas cesa, y uno de los criminales se aproxima a lentamente Ahmet. Tras mirarlo a los ojos, le da el tiro de gracia en la cabeza.

Cuando los matones se marchan, Hakan se acerca al cuerpo de su amigo, que agoniza entre espasmos. Berrin, que estaba cerca del lugar, llega a tiempo para despedirse de su marido, quien, tras mirarla por última vez con unos ojos cargados de amor, fallece sin remedio. “No, por favor, no te vayas amor mío. No me dejes sola”, dice ella desesperada.

Aunque nadie lo sabe, Ekrem es el responsable del asesinato y, la mañana de después, mientras lee en el periódico la noticia del ataque a Ahemt, sonríe: “Él se buscó este trágico final”. Mustafá, que escucha lo que el marido de su madre dijo, se enfrenta a él y defiende la memoria del fallecido. Por su parte, la familia Akarsu despide a su miembro con un sentido funeral. Berrin se apoya en su madre y en Zehra, que también está muy triste por la pérdida de su padre adoptivo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io