Caroline se autolesionó y llamó a gritos a Hakan. Acto seguido, le pidió que la tumbase en la cama. Cuando vio aparecer a Ekrem, tiró de Hakan hacia ella y le hizo creer a su novio que este había querido abusar de ella. “Suéltame, no me hagas daño, por favor”, repitió una y otra vez haciéndose la víctima.



Ekrem cogió a su hijo por la espalda y le golpeó, creyendo que había intentado violar a su pareja. “¿Cómo has podido hacerme esto? Has tratado de acostarte con mi mujer, desgraciado”, sentenció. Hakan trató entonces de hacerle entender a su padre que todo fue una trampa y que él no hizo nada, pero sus palabras no surtieron efecto. Después, se vio obligado a abandonar la gran mansión por miedo a posibles represalias.

El gran sacrificio de Mete por Ösman

Por otro lado, Soner y Bahar cada día estaban más cerca. Mientras pasaban la noche en sus respectivos cuartos, no podían dejar de pensar el uno en el otro. A altas horas de la madrugada, la pareja se reunió en la cocina para tomar un té. Finalmente, se dejaron llevar por la pasión y terminan besándose.

A continuación, regresaron a sus cuartos. Bahar sonreía recordando el tierno momento, pero, Soner ahora se sentía culpable, pues tenía la sensación de haber traicionado a Aylín. Por su parte, Mete se culpó del asesinato de Mithat para salvar a Ösman de ser condenado a prisión. Cemilé lloró por la suerte que habían corrido sus dos hijos y Ayça por el hecho de ver a su amado encerrado durante muchos años.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io