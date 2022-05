Arif le cuenta a Cemilé que, cuando se encontraba, en prisión Tugrul llegó hasta el lugar y le puso al tanto de sus planes con respecto a Mete. La mujer no puede soportar el imaginar la situación por la que está pasando su hijo y sufre un brote nervioso. Mientras Arif está en el sofá recuperándose de sus heridas, la mujer comienza a arrojar varios objetos de la cocina por los aires y llora llena de angustia.



Por otro lado, Mete sigue encerrado en el mugriento sitio que ha escogido para él Tugrul. Es una especie de recinto militar donde se encuentran otros hombres que gritan desesperadamente. El joven permanece en su celda, atado de manos y con los ojos tapados. Espera en silencio la llegada de su secuestrador y teme lo que pueda llegar a hacerle.

Bahar se reencuentra con Deniz en una fiesta

Lejos de allí, Deniz se reencuentra con Bahar en la fiesta de cumpleaños de una de sus amigas. La profesora de baile trata de acercarse a la pequeña, pero ella se aleja todo lo que puede y se niega a dirigirle la palabra. Todavía está muy dolida por como meses atrás se marchó de su lado sin despedirse en persona. Segundos después, Soner entra por la puerta y está a punto de toparse con la maestra, pero ella logra esconderse. El único que se ha percatado de su presencia es Süleymán.

Al caer la noche, Tugrul se comunica con Cemilé. Le cuenta que, tal y como ella piensa, Mete está en su poder y, además, está sufriendo todo tipo de torturas. Le deja claro que solo si se acepta reunirse con él, podrá detener el sufrimiento que está padeciendo su hijo. La mujer accede a ver al pérfido hombre al día siguiente.

