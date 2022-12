Yolanda está dispuesta acusar a Valentina de robo y espionaje en Diseñando tu amor. Dispuesta a todo para hundir a la chica, le avanza que debería ir preparándose en la guerra que se avecina, pues muy pronto sus abogados se pondrán en contacto con ella. La joven, harta de que todo el mundo trate de humillarla, se promete a sí misma ponerle un alto a todos sus enemigos.

Claudio, que no quiere seguir viendo sufrir a su amada, le promete ayudarla en su lucha contra Yolanda: «No permitiré que nadie más te haga daño». Por otro lado, Beba celebra que Valentina ya no trabaje para Yolanda y no duda en humillarla. Para ella, ha sido una molestia desde que llegó a la empresa y está feliz de perderla de vista.

Valentina quiere adoptar a Fátima

Cerca de allí, Héctor sospecha que Leonardo y el paparazzi son cómplices. Está dispuesto a todo por desenmascarar a su hermano ante Helena y el resto. Paralelamente, Camila le da clases de modelaje a Nora, quien sigue queriendo convertirse en toda una estrella, le cueste lo que le cueste. Además, Yolanda le aconseja a Patricia que conquiste a Héctor y así pueda darle donde más le duele a Helena: «Es la mejor forma de vengarnos de ella».

Por otra parte, Valentina se encariña con una bebé del orfanato y le asegura a Claudio que alguien debe adoptarla. Este al ver las ganas que tiene su amada de convertirse en la madre de Fátima, le propone matrimonio, para que de esta forma ambos puedan cuidar de la pequeña.