La cotizada actriz turca Hazal Kaya, a quien hemos visto en España en Amor prohibido, El secreto de Feriha y Nuestra historia, deslumbró en la presentación de su última serie, Medianoche en el Pera Palas, que se emite en Netflix desde el pasado 3 de marzo. A sus 31 años, Kaya, casada con el también actor y director Ali Atay, y madre de un niño, Fikret, de dos años, es una de las intérpretes más admiradas en su país. Por eso, durante el estreno de esta nueva ficción, todas las miradas recayeron en ella y su belleza.

Hazal eligió para ese evento un elegante vestido azul satinado con escote palabra de honor y falda hasta el suelo. Un color que combinó a la perfección con su nuevo tono de cabello, anaranjado, que luce desde el año pasado, cuando cambió el moreno al que nos tenía acostumbrados por ese color más vivo y original.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La actriz estuvo esa noche acompañada de sus compañeros y el resto del equipo de la serie, y también por su esposo, Ali Atay, que la apoya en todo evento público al que asiste, lo mismo que hace ella con él. La pareja, que acaba de cumplir tres años de matrimonio -momento que ha compartido, como tiene por costumbre, en su cuenta de Instagram-, está en su mejor momento, pese a los rumores de infidelidad que de vez en cuando circulan entre la prensa turca.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hazal Kaya cambió de traje para la fiesta posterior

"Fue una noche de ensueño. Todo sobre este drama es un sueño desde el principio... Me siento muy afortunada. Estoy orgullosa de ser parte de este increíble equipo que ha creado grandes cosas por delante y por detrás de la cámara ¡¡Que tengamos muchas aventuras juntos!!", escribió la protagonista de Mi historia en su cuenta de Instagram acompañando a las fotos del estreno de Medianoche en el Pera Palace.

Tras el evento, tanto ella como el resto del equipo continuaron la noche con una fiesta, para la que la intérprete cambió de atuendo, decantándose por un conjunto de corpiño y pantalón en tono crema, con la originalidad de que los botones del pantalón quedaban abiertos. Hazal pasó la noche bailando, como ha publicado algún medio turco.

¿En qué otros proyectos ha participado Hazal Kaya?

Hazal Kaya regresó al trabajo a finales de 2020 tras ocuparse durante dos años de su pequeño Fikret Ali, y lo hizo con la película Bende Ne Olur (¿Qué me pasa?). En 2021 se embarcó en la producción Medianoche en el palacio Pera, cuyo rodaje tuvo que interrumpirse durante unos días a finales de marzo al dar la actriz positivo en Covid-19. También el año pasado trabajó en la serie Misafir, de Fox Turquía, junto a Bugra Gülsoy (Amor a segunda vista, Mi hija) y Ozan Dolunay (Ciudad cruel)y que duró tan solo un mes en antena.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io