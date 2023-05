Estamos en pleno Puente de Mayo, con hoy lunes día 1 de Mayo, festivo por conmemorarse el Día del Trabajador, y las cadenas de televisión reprograman sus contenidos, por lo que algunas de nuestras telenovelas favoritas no emitirán hoy nuevo capítulo. Es el caso de La promesa y El paraíso de las señoras, en La 1, o Amar es para siempre y Pecado Original, de Antena 3, las que no podremos ver hoy. ¿Cuáles serán entonces las telenovelas que sí veremos hoy? Te lo contamos a continuación:

Hoy, día 1, seguiremos viendo con normalidad los capítulos de 4 estrellas, Perla Negra, Hermanos y La tempestad. Y mañana, 2 de mayo, aunque es festivo en Madrid por ser el Día de la Comunidad, ya se emitirán todos los capítulos de las telenovelas con normalidad. En nuestra web, vas a encontrar hoy los avances semanales, como cualquier otro lunes, pero debes tener en cuenta que solo se emitirán nuevos capítulos de estas cuatro que te mencionamos.

Para que no pierdas el hilo, aquí te contamos el resumen de lo sucedido la semana pasada en estas novelas que podrás ver hoy:

'4 estrellas': qué pasó la semana pasada en la telenovela

En los capítulos del 1 al 6 de 4 estrellas, las mujeres Lasierra tuvieron que hacer frente a la desaparición del cadáver del Ricardo y la llegada de la hija ilegítima de esta. Aunque Rita Vázquez se ha empeñado siempre en hacer creer, de cara afuera, que su matrimonio era el más idílico del mundo, pues es una mujer que se caracteriza por apariencias de cara a sus amigos y conocidos. Pero para Ricardo nunca ha ocupado el lugar que dejó Lola, la que fuera su gran amor.

Por otro lado, Ricardo siempre se había sentido culpable por no haber reconocido a Clara, la hija que tuvo con Lola fuera de su matrimonio. Dispuesto a enmendar su error, visitó a Clara, quien hacía años que se machó del pueblo y le comunicó que había decidido reconocerla de forma oficial.

'Perla negra': resumen semanal

En Perla negra, la semana pasada Hazal estaba feliz con la idea de casarse con su novio Kenan, pero la irrupción del malvado Vural en us vida, destrozó sus sueños. Mientras aguardaba a que llegase el gran día, la joven se aferraba a la perla negra que Kenan recuperó del fondo del mar y que le entregó como muestra de su amor.

Sin embargo, el poderoso empresario Vural se interpuso en el camino de ambos al conocer a Hazal y encapricharse de ella. Y es que es tan grande el parecido de la chica con su exmujer Naz, a quien mató cuando ella le amenazó con abandonarlo, que no puede evitar obseionarse con ella.

'Hermanos': qué ocurrió la semana pasada

Estos días en Hermanos, hemos visto cómo Kaan fallece en el hospital, tras la caída que tuvo con Süsen en el colegio desde el primer piso a raíz de una discusión sobre la muerte de Kadir. Por su parte, Gönul se prometió a separar a Orhan de Sengül y empieza a conseguirlo.

Por otro lado, Akif y Nebahat firmaron, al fin, los papeles del divorcio. El primero celebró la noticia con Süzan, que, ahora sí, aceptó casarse con él. Harika acompañó a Süzan a probarse vestidos de novia y subió una foto de su madre vestida de blanco a las redes sociales. Nebahat vio la imagen y, llevada por la ira, decidió ir a casa de los Eren y contarles que Akif era el responsable de la muerte de Veli y Hatice.

'La Tempestad': qué pasó en los últimos capítulos

En los capítulos 86 y 87, Marina es víctima de un fatídico accidente que está a punto de costarle la vida. Cuando recupera el conocimiento, la mujer comparte con Damián sus sospechas sobre lo que ah ocurrido. Según ella, alguien ha querido acabar con su vida y, también, con la de su hijo. El marinero le promete hacer lo necesario para averiguar la verdad.



Por otro lado, Macario se acerca a Magdalena con la intención de confundirla acerca de sus orígenes y ponerla en contra de Mercedes. No obstante, la joven no se deja manipular tan fácilmente, aunque comienza a dudar de que todo lo que le he dicho su madre, sea cierto. Mientas, gracias a la intervención de los tripulantes de La Tempestad, los hombres del comandante Robles y este último en persona, logran rescatar a un grupo de mujeres que iban a ser vendidas como esclavas.

