Al día siguiente de su apasionado encuentro con Rosario, Juan David se presentó en la hacienda. Su padre le pregunta por qué no llegó junto con sus hermanos a dormir, pero el joven se negó a dar explicaciones de su vida privada. Los mellizos trataron de sonsacarle algo de información a base de bromas, pero nada de lo que hicieron tuvo el resultado esperado.



Finalmente, la conversación se vio interrumpida cuando Norma apareció con noticias sobre el abuelo. Resulta que don Martín se cayó y se fracturó un par de costillas. Las tres hermanas Elizondo trataron de hacerle ver a doña Gabriela que ella ya no estaba en condiciones para cuidar del anciano sola. Algo que la señora no se tomó del todo bien.

Rosario no dejó de pensar en Juan David

Gaby decidió ir caminando a ver a su tía Jimena cuando Demetrio apareció de nuevo ante ella y le propuso a llevarla. La chica, asustada, pidió ayuda a un par de oficiales: “Un hombre me acosa”. Luego, puso rumbo hacia el negocio de Jimena, a quien también le contó todo lo que le está pasando. Su tía le prometió ayudarla en lo que necesitase y también protegerla: “Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea”.

Por otro lado, a pesar de que Juan David y Rosario no volvieron a verse, la pareja no dejó de pensarse ni un segundo. La artista, incluso le contó a Panchita sus planes de futuro para con el muchacho. Al principio, la amiga de la cantante creyó que se trataba de una broma, pero Montes aseguró que sentía algo muy fuerte por el joven Reyes-Elizondo.

Mientras, Juan David no visitó esta noche el bar Alcalá esa noche, pero no pudo sacarse de la cabeza a Rosario. De hecho, cuando sus hermanos bromearon al respecto, él se enfadó y terminó golpeando a León. Al parecer, Montes continúa dividiendo a los Reyes Elizondo. Además, Romina buscó la forma de chantajear a Óscar con Duván.

