La semana pasada en Pasión de Gavilanes la empleada de Gabriela luchó en el hospital por su vida tras recibir varios golpes por parte de Demetrio. En el capítulo 62 de hoy en Pasión de Gavilanes comprobamos que Franco ha vuelto, y aunque está feliz, las cosas que ha vivido los últimos años lo tienen desconcertado. Por eso tarda un poco en procesar sus sentimientos. No obstante, la felicidad se transforma en angustia por su salud. Mientras todo eso pasa, su esposa está lidiando con su madre y Demetrio, quien se ha empeñado en conquistarla con ayuda de Gabriela.

Después de los incidentes en el bar Alcalá entre Rosario, Samuel y Muriel, la cantante decide echar a Gunter de su casa. Pero lo que no imaginó la mujer es que su hombre de confianza por muchos años sacaría su verdadera cara. Gunter no piensa callarse más y le reprocha a Rosario que es lo que es gracias a él. Aun así, Montes no quiere tenerle cerca.

Sara se pelea con sus hijos por Demetrio

Antes de irse, Gunter deja la semilla de la duda en Muriel, pues le revela que Juan David y su madre si se acostaron. Inmediatamente, la joven va con su novio y le pide explicaciones, aunque antes que el hijo de Juan y Norma pueda defenderse, la muchacha se va molesta. Gunter ha cumplido con su primer objetivo: separar a madre e hija. Después de todo, se ve que el hombre se alía con Samuel Caballero ¿Qué se trae entre manos?

Por otro lado,Demetrio se cree el dueño de la hacienda de Sara, y hace y deshace a su gusto. Algo que le ha generado a Elizondo peleas con sus hijos. En una de las últimas, Gabriela llega a casa de su hija para solucionar el problema. Va acompañada de Sibila, quien reacciona mal cuando ve a Jurado. La muchacha reconoce al hombre como el asesino de su abuelo y de Nino, por lo que decide huir del lugar.