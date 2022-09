La semana pasada en Pasión de Gavilanes, tras su esperado regreso, Franco intentó acercarse a su familia. En los capítulos 63 al 66 de esta semana en Pasión de Gavilanes, cuando Samuel comprende que no conseguirá nada al enfrentarse a los Reyes-Elizondo decide marcharse, no sin antes, advertir que no dejará pasar esa afrenta. En tanto, Juan David y Muriel disfrutan de su amor sin imaginar que su escapada romántica provocó una fuerte disputa entre sus familias.

Juan es el encargado de buscarlos e informarles lo sucedido. Al enterarse, Juan David resuelve hablar a solas con Samuel, pero su padre le aconseja llevar a los vaqueros, ya que el hombre está rodeado de guardaespaldas y personas muy peligrosas que lo protegen con esmero.

Lejos de allí, Franco sigue intentando recuperar el tiempo perdido con su familia. Así pues, decide visitar el lugar de trabajo de su hijo Andrés, el bar Alcalá, donde después de casi veinte años, se reencuentra con Rosario.

Aunque la cantante intenta disimular su entusiasmo por volver a ver al que fue el amor de su vida, la expresión de su rostro le delata. Incluso, más tarde, Panchita sugiere que se olvide de Juan David y piense en Franco.

Por su parte, Franco invita a comer a su hijo para que le cuente todo lo que ha pasado con su familia en su ausencia. Andrés aprovecha la oportunidad para presentar a Albin con su novio.

Duván busca a Romina tras salir del hospital

Luego de que su madrina se negara a practicarle otro aborto, Romina recurre a un médico para librarse de lo que considera un problema. Aunque sobrevive a la intervención, queda muy débil, así que debe guardar reposo por algunos días.

Mientras tanto, Óscar pasa tiempo con Duván y lo lleva a su casa. A pesar de que lo reciben con los brazos abiertos, el pequeño se las ingenia para escapar y buscar a su madre. Jimena le sigue y encuentra a Romina en una condiciones deplorables. Inquieta por lo que pueda pasarle a su enemiga, busca a la Gitana para que vaya a verla.