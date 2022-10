La semana pasada en Pasión de Gavilanes vimos cómo Franco estaba dispuesto a todo por defender a Gaby del acoso de Demetrio, mientras que Sara trataba de recuperar la relación con su marido. En los capítulos 69 al 71 de esta semana en Pasión de Gavilanes, a pesar de que las autoridades determinaron que la explosión en el Bar Alcalá fue provocado por una falla en las conexiones eléctricas, Rosario está segura de que el verdadero responsable es Samuel, así que decide confrontarlo y advertirle que nada de lo que haga la hará volver a su lado. Más tarde, se comunica con su hija para informarle lo sucedido y exigirle que vuelva para enfrentar a su padre juntas. Sin embargo, Muriel resuelve quedarse con Juan David hasta que su presencia en San Marcos sea imperativa.

En otro momento, Pedro Millares se reúne con Adela Carreño para ponerse de acuerdo en sus declaraciones y culpar de todo lo sucedido a los mellizos. En tanto, Félix empieza a sospechar de su hermana y su novio. Después del testimonio y el video que presentó el nieto de Aida, Erick y León son arrestados por la muerte del profesor Genaro Carreño y el intento de asesinato de Pedro.

Mientras Juan y Norma intentan ayudar a sus hijos, los mellizos confiesan que amarraron al profesor Carreño a una silla y lo dejaron ante el inclemente sol, pero aseguran que no lo asesinaron. También hablan del extorsionista aunque no mencionan nada sobre la reunió en el cementerio.

Demetrio pretende dañar a Gabriela

Con esas declaraciones, la policía interroga a Millares quien señala que, aunque fue testigo del asesinato del padre de Adela no logró intervenir por temor a sufrir el mismo destino. Además, afirma que fue al cementerio para entregar la grabación a cambio de que los mellizos confesaran y fue atacado por uno de ellos.

Antes estas nuevas acusaciones, los mellizos no tienen más opción que contarlo todo. No obstante, Erick se echa la culpa para evitar que su tío también sea arrestado. Sin embargo, Óscar no puede quedarse de brazos cruzados y confiesa que él asesinó a Pedro Millares, asimismo, lo responsabiliza de la muerte de Genaro Carreño.

Finalmente, la policía revela que Pedro está vivo y lo presenta ante los Reyes Elizondo. Por lo tanto, en el próximo episodio probablemente se produzca un careo entre ambas partes. ¿arrestarán a Óscar? ¿Cómo demostrarán la inocencia de los mellizos? Por otro lado, mientras Gabriela prepara todo para la visita de Sara, Franco y Gaby , es sorprendida por Demetrio Jurado, quien amenaza con lastimarla