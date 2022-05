Qué está pasando en 'Pasión de Gavilanes': Romina tiene un fuerte enfrentamiento con Óscar, al mismo tiempo que Juan y Norma disfrutan de su reconciliación, pero ella podría estar en serio peligro



Tras salir de su escondite y mudarse a la casa de Gabriela con la excusa de remodelar su hacienda, Demetrio continúa con sus planes: estar cerca de Gaby y deshacerse de Nino. Parece que todo empieza a ir como el pérfido hombre quiere.

Para eso necesita dinero, así que recurre a su amiga incondicional, Gabriela, quien no duda en prestarle la cantidad que necesita para los supuestos arreglos de su casa. Al parecer, la madre de las Elizondo sigue confiando en hombres equivocados. Y lo mismo pasa con Sara, quien está permitiendo que Jurado entre en su vida.

Por otro lado, Erick y León siguen asustados desde que recibieron tiempo atrás el famoso video donde aparecen golpeando y atando al profesor Genaro Carreño a una silla. Más tarde, el extorsionador se pone otra vez en contacto con ellos y les exige gran suma de dinero a cambio de no revelar esa cinta.

León y Erick quieren encontrar al extorsionador

Los mellizos todavía no consiguen nada y el plazo que le dio el misterioso hombre que los amenaza vence en tan solo cuatro días. ¿Qué harán para evitar la publicación del video? Por lo pronto, los hermanos recurren a su tío Óscar para encontrar una solución desesperada.

Aprovechando la ausencia de Óscar, Romina decide escabullirse en casa de Jimena para, una vez más, intentar deshacerse de la mujer que se interpone en su sueño de convertirse en la esposa de Reyes y disfrutar de los lujos que él le puede ofrecer. En tanto, Jimena se duerme pensando en el destino de Duván luego de que su esposo supuestamente desalojara a las personas que viven en la cabaña en los límites de su propiedad.

En la otra hacienda Reyes-Elizondo, Juan y Norma están más unidos que nunca y le ponen un alto a Rosario cuando esta llega a reclamarles por apoyar la relación de Juan David y Muriel. Los jóvenes han encontrado en el matrimonio a sus más enérgicos defensores

