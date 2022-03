Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Gaffur no soporta el peso que supone guardar el secreto de que él mató a Hatip

Müjgan se lleva una sorpresa cuando Yilmaz asegura que no cree en las acusaciones que Züleyha ha estado vertiendo contra ella. La doctora no sospecha que su marido simplemente finge apoyarla, mientras realmente planea una huida con su amada muy lejos de Çukurova. Si Yilmaz quiere iniciar una nueva vida en otro lugar con Züleyha, lo último que necesita es que su esposa esté en prisión por su culpa.

Mientras tanto, Demir se refugia en casa de Sevda y le cuenta que su madre le impidió entrar en casa. “Está muy enfadada conmigo por haber estado en contacto contigo durante tantos años y habérselo ocultado”, explica el hacendado. La mujer trata de calmar a su invitado y hacerle ver que su madre tiene motivos para estar disgustada: “La ira de Hünkar se pasara y tu podrás volver con tu familia”.

Züleyha, el mayor apoyo de Hünkar

Yaman le asegura a Sevda que seguirá cuidando de ella aunque su madre no vuelve a dirigirle la palabra. “Le prometí a mi padre que velaría por ti siempre y es lo que voy a hacer”, comenta Demir. “Él se sentía muy mal por tener que estar escondiéndote de la gente”, añade el hombre tratando de hacerle entender a Sedva que su progenitor, a su manera, también la amó.

Por otro lado, Züleyha se ha convertido en el mejor apoyo para Hünkar en estos duros momentos. La joven trata de acompañar a su suegra en todo momento. Además de pena, siente agradecimiento por ella después del apoyo que le brindó cuando estuvo en prisión.

