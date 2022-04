Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Demir sufre por la muerte de su madre y un nuevo rechazo de Züleyha



Qué está pasando en 'Tierra Amarga': La mujer culpa a Behice de la muerte de Hünkar ante todo el pueblo y deja claro que buscará la forma de que termine en prisión, mientras, Fekeli también empieza a dudar de su invitada y toma una drástica decisión.

Müjgan finalmente toma la decisión de coger a Kerem Ali y abandonar a Yilmaz. Fikret se ofrece a llevarla a la terminal de trenes, aunque solo para intentar hacer cambiar de opinión en el trayecto. La pareja encuentra cerca de la estación las pertenencias de Behice tiradas en la calle y posteriormente a ella a punto de fallecer.

La moribunda es trasladada de urgencia al hospital. La doctora culpa a su marido y a Fekeli de lo que le ha ocurrido a su tía, además de a Züleyha: “Alguien la atacó porque esa mujer la culpó públicamente de la muerte de Hünkar”. Mientras tanto, Demir se repone de la pérdida de su madre gracias a la compañía de Sevda, que promete quedarse hasta que pase el luto.

Behice es operada a vida o muerte

Mientras Behice está dentro del quirófano y es operada por los médicos más reputados de la clínica, Müjgan toma la decisión de ir hasta la hacienda de los Yaman y enfrenta a Züleyha. La mujer culpa a su gran rival del terrible destino que ha tenido su tía: "La hiciste responsable de la muerte de Hünkar de parte del pueblo y ahora alguien atentado en su contra por ese motivo”.

Después de soltar todo su veneno ante Züleyha, Müjgan regresa al hospital para saber en qué estado se encuentra su tía. Los médicos siguen operándola y Fikret se queda al lado mira doctora en la sala de espera. Las muestras de complicidad y afecto entre ambos comienzan a ser la comidilla el resto de empleados del centro de salud.

