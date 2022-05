Al día siguiente de su encuentro con Ümit, Demir se presenta temprano en casa. Züleyha se interesa por saber dónde fue qué durmió y él le miente: “Estuve con unos empresarios. Me pasé de copas y preferí quedarme en un hotel a coger el coche”. La mujer cree en sus palabras, no obstante, Sevda, que también escucha la excusa, sospecha que el hombre oculta algo.

Por su parte, Yaman se encierra en su despacho y llama a Ümit. “¿Cuándo podré verte de nuevo? No aguanto las ganas de estar contigo”, le pregunta el hacendado a la médico. Además, le deja claro que, aunque esté casado, él no tiene ningún tipo de compromiso con su esposa, pues a ambos solo les une un papel.

La subastada benéfica de Züleyha

Cuando cae la noche, algunas de las personas más importantes de Çukurova se reúnen en el club social, donde se ha celebrado una subasta benéfica con prendas de Hünkar Yaman para financiar la construcción de un campamento que llevará el nombre de la mujer. Por supuesto, el evento, del que Sermin es maestra de ceremonias, es un éxito y Fekeli compra uno de los pañuelos favoritos de su amada. Cuando está solo, aspira el ahora de Hünkar y rompe a llorar.

Al amanecer, comienzan las obras del campamento. Lo primero que se hace es levantar la tierra donde se instalarán las casetas y que se usaba para almacenar viejas cosas en los cobertizos. Para sorpresa de Gaffur y Behice, que pasan por la zona, se descubre que debajo del montón de arena hay millones de liras. “Es todo el dinero de Yilmaz”, piensa Behice. Finalmente, ha encontrado la fortuna que guardaba el difunto.

