Züleyha desconfiaba de Fikret y le siguió bosque a través con el coche, en Tierra Amarga. Este se dio cuenta y se produjo entre ambos un forcejeo que terminó con la mujer metiendo el pie en una trampa para animales. Debido al dolor de la grave herida, ella quedó inconsciente. Horas después, Züleyha abrió los ojos y no vio a nadie a su alrededor. Intentó sacar el pie del cepo, pero no lo logró. Su única esperanza era que alguien la rescatase. En el capítulo del jueves de 'Tierra Amarga', Demir se arrepintió de su aventura con Ümit, después de que Züleyha le confesara que se ha enamorado de él.

Por su parte, Demir pasó la noche con Ümit y al día siguiente regresó a casa. Sevda le comunicó que no sabían nada de Züleyha desde la tarde anterior: “Intenté localizarte, pero no sabía donde estabas”. El hacendado se puso manos a la obra y organizó una batida de búsqueda para dar con su esposa. Antes de que volviera a anochecer, el hombre dio con Züleyha y la trasladó de urgencia al hospital. Los médicos fueron claros: “Unos minutos más y habría muerto deshidratada”.

Demir se quedó a su lado, con la esperanza de que despertase pronto. “Tú no puedes dejarme. No puedo vivir sin ti y me he dado cuenta de que no puedo amar a otra que no seas tú”, repitió una y otra vez. El hombre se dio cuenta de que siente pasión y simpatía por su amante, pero la única dueña de su corazón sigue siendo su esposa. Estar a punto de perderla le hizo entender cuánto la quiere.

Müjgan descubrió un discreto de Friket

La mañana de después, Züleyha abrió de nuevo los ojos. Tras agradecerle a Demir que la hubiera salvado, le confesó, finalmente, que se había enamorado de él: “Intenté negarme a mí misma lo que sentía, pero ya no puedo hacerlo más. Además de nuestros hijos, tú eras la única persona en la que pensaba mientras estaba a punto de morir. Te amo”. La pareja se fundió en un tierno beso que Ümit observó desde el pasillo, muerta de celos. Incluso, se atrevió a interrumpir el bonito momento, con la excusa de que venía a revisar a la paciente. Después, Züleyha aseguró no acordarse de nada de lo que le había pasado.

Mientras tanto, Müjgan descubrió que Fikret tenía una novia en Alemania y que esta, pensando que ya no volvería con ella, trató de quitarse la vida. La doctora le echó en cara a su amado que no le dijera nada y rompió su reciente romance con él: “No quiero en mi vida a gente que es capaz de engañarme así”. Él trató de explicarle la situación, pero ninguno de sus argumentos parecía tener peso.

