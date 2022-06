En el capítulo del miércoles de Tierra Amarga, Yaman se marcha donde Ümit. El hombre busca las palabras adecuadas para finalizar su relación con la médico, pero esta trata de convencerle para que siga manteniendo una relación con ella, en Tierra Amarga. La conversación se ve interrumpida por Sevda, que ha llegado hasta la casa de la doctora en busca de Demir. “Sé que se encuentra aquí, así que no me mientas y no me hagas perder el tiempo”, dice la mujer a Ümit.

Acto seguido, comienza a llamar a gritos al hombre. Este, alertado por el ruido, duda de su deber bajar o no las escaleras. Tras pensarlo, decide quedarse oculto en la sala de estar. La cantante se macha del lugar sin dar mas explicaciones. Lo cierto es que no le ha hecho falta haber visto a Yaman en el interior de la vivienda para confirmar sus sospechas.

Ümit le confiesa a Demir que se ha enamorado de él

Cuando se queda sola, Ümit sube hasta la primera planta y retoma la conversación con Demir. “Debemos ser prudentes, nadie tiene que conocer nuestra aventura hasta que te divorcies de Züleyha”, comenta la doctora. La mujer aprovecha el momento y le confiesa al hacendado que se ha enamorado de él. Este se va del lugar sin finalizar su romance con su amante.

Ya en la calle, cuando está a punto de subir al coche, se topa con Sevda. Esta le estaba esperando: “Sabía perfectamente que estabas ahí dentro”. Demir le cuenta a la artista que, si bien es cierto que se involucró con la médico, ahora quiere romper su relación con ella: “Esto ha sido un error. Yo quiero a Züleyha y voy a luchar por ella”.

