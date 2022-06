Después de confesarle a su esposo que se había enamorado de él, Züleyha y Demir viven en una constante luna de miel, en Tierra Amarga. El matrimonio quiere recuperar el tiempo que han perdido. La pareja disfruta de una agradable velada romántica en la que cena, ríen e, incluso, bailan agarrados de las manos y de la cintura ¿Tendrán un feliz al lado de sus hijos o alguien se interpondrá en su dichoso camino? Recuerda leer el avance de los capítulos de esta semana de Tierra Amarga.

Finalizada la íntima cita, el matrimonio sube hasta su habitación, donde se entregan a la pasión. Ümit, que está fuera de la hacienda, observa lo ocurrido apoyada en la verja que separa los terrenos de los Yaman del exterior. “¿Así que, habéis decidido volver?”, se pregunta a sí misma la doctora con lágrimas en los ojos. No puede negar cuanto le duele haber perdido el amor o el cariño del atractivo hacendado.

Fekeli está encantado con la presencia de Lütfiye

Por otro lado, la tensa relación entre Müjgan y Fikret no pasa desapercibida para ningún habitante de la mansión. Cuando este trata de acercarse a Kerem Alí, la médico se pone de por medio y se lleva a su hijo. Está decepcionada con el que hasta hace nada era su nuevo amor y no quiere tener nada que ver con él.

Mientras tanto, Lütfiye se ha convertido en una corriente de aire fresco en la mansión de Fekeli. La mujer ha pasado a ser alguien importante en la vida del viejo empresario, que, cada vez, se siente más cómodo con su presencia: “Gracias a ti he vuelto a sonreír, a pesar de lo mucho que, a veces, me duele recordar el pasado”.

