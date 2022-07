En la emisión de hoy de Hermanos vemos que Kadir se entera gracias a Doruk de que Sengül llevo a su hermana a casa de Akif para pedirle dinero. El joven enfrenta a su hermana y le pregunta si eso es verdad. A Asiye no le queda más remedio que confirmar la historia que ha contado su compañero de escuela: “Yo no sabía por qué la tía quería llevarnos hasta ahí. Siento no habértelo dicho antes”.

El muchacho, muy enfadado, le pide explicaciones a su tía: “No quiero que vuelvas a llevar a mis hermanos a pedir limosna a ese hombre”. Sengül trata de hacerle entender que si tomó esa decisión fue para ayudarles: “Con la cantidad que nos dio, podréis alquilar una casa”. No obstante, ninguna de sus palabras tiene el efecto esperado y su sobrino le exige que no vuelva a meterse en sus vidas.

El vídeo de la discordia

Por otro lado, Akif recibe un mensaje en su teléfono, mientras regaña a Doruk por haber ido a ver a los hermanos Eren. El texto es escueto y claro. “Observamos cómo mataste a Veli y tenemos pruebas ¿Todavía no has visto lo que te hemos mandado?”, lee el hombre. Sin decir nada más, sale enfurecido de la cocina y se marcha corriendo a su despacho.

Tras cerrar la puerta y comprobar que nadie le ha seguido, Akif abre el ordenador y mete en una ranura la memoria USB que recibió el día anterior. Cuando pincha en el archivo que contiene, se queda estupefacto. Es un vídeo de él discutiendo con Veli en el momento en el que le asesinó y se ve, claramente, cómo le lanza desde lo alto del edificio en construcción. El señor Atakul se percata de que está siendo víctima de un chantaje ¿Qué hará ahora?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io